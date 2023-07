La Nazione: sirene arabe per Nico Gonzalez

Vorrebbero tutto e subito, questi arabi. Il successo cucinato a fuoco lento nella trattativa tra Al Nassr e Inter per Brozovic spiana anche la strada italiana, e allora La Nazione riporta voci secondo le quali Nico Gonzalez sarebbe stato inserito nella lista della spesa dei sauditi. Per adesso non ci sono offerte vere e proprie, ma la Fiorentina drizza le antenne, dopo aver rifiutato a gennaio un'offerta di 35 milioni da parte del Leicester City poi retrocesso in Championship.