La conferma: Ikoné, siamo agli ultimi dettagli. Il punto su Borja Mayoral

L'esperto di mercato Alfredo Pedullà fa chiarezza sulle due trattative portate avanti dalla Fiorentina in vista di gennaio

Gli ultimi aggiornamenti sul mercato della Fiorentina arrivano da Alfredo Pedullà. Il giornalista, sul proprio sito, conferma quanto vi avevamo scritto nei giorni scorsi a proposito della trattativa Ikoné : siamo agli ultimi dettagli. Il Lille vorrebbe avere qualche bonus più ricco oppure una percentuale leggermente superiore sull'eventuale futura rivendita, ma l'affare è destinato ad andare in porto. La base sarà sui 15 milioni più un minimo bonus più la percentuale. Il Lille vuole chiudere perché rinviando l'operazione a giugno, considerando il contratto del giocatore in scadenza nel 2023, incasserebbe meno.

Capitolo Borja Mayoral. Il diretto interessato ha detto sì alla Fiorentina perché considera al capolinea la sua esperienza con la Roma, ma recentemente Mourinho lo ha ripreso in considerazione e serve anche il suo via libera, esattamente come occorre il placet del Real sulla stessa formula (il rinnovo del prestito) garantita per la seconda estate di fila alla Roma. Ecco perché bisognerà ancora aspettare.