L’Equipe: Ikoné, mancano solo i dettagli. Il Lille cerca già il sostituto

Il noto quotidiano sportivo transalpino fa il punto sul mercato del Lille e parla anche del futuro di Ikoné

Sull'edizione odierna de L'Equipe si parla a 360° del mercato del Lille, tra acquisti e cessioni che la squadra transalpina dovrà sistemare durante il mercato di gennaio. I soldi incassati dal passaggio del turno in Champions (61 milioni complessivi) fanno sì che il presidente Létanga non sia costretto a cedere più di un pezzo pregiato, ma le questioni più spinose riguardano alcuni uomini di spicco, come Renato Sanches, Sven Botman, Yusuf Yazici e... Jonathan Ikoné .

Come scrive il quotidiano, l'accordo tra Fiorentina e LOSC non è ancora totale visto che mancano ancora alcuni dettagli da definire, ma le trattative tra i due club sono arrivate ad un punto tale che il club transalpino è già nelle condizioni di dover cercare un sostituto. La cessione dell'esterno per 15 milioni è l'unica tra i big messa in preventivo dal Lille.