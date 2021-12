Rocìo: “Mayoral in viola? Ecco la percentuale. Odriozola tornerà al Real”

Le parole della moglie di Borja Valero, opinionista del Pentasport

"Kokorin titolare stasera? E' un'idea buona sia per lui che per la Fiorentina, che può metterlo in mostra sperando di venderlo. Borja Mayoral? La scorsa settimana le probabilità che venisse alla Fiorentina erano l'80%, oggi direi 60%. Oltre al Crystal Palace si è fatto avanti anche l'Eintracht Francoforte. Odriozola? Tornerà al Real Madrid. E' in prestito secco e so che Ancelotti lo segue con molta attenzione, gli piace e vorrebbe riaverlo il prossimo anno".