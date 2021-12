Odriozola, compleanno con omaggio a Firenze: “Città speciale”

Il terzino spagnolo si è innamorato di Firenze e non perde occasione per sottolinearlo. Ecco il suo post su instagram

"Compleanno a Firenze, in una cittá molto speciale… che inizi Il capitolo 26 ! Grazie di cuore a tutti💜". Così Alvaro Odriozola ha ribadito una volta di più il suo apprezzamento per la nostra città, postando una foto in cui sullo sfondo ci sono due quadri a tema fiorentino. Un bel segnale da parte del giocatore di proprietà del Real Madrid, su cui la Fiorentina sta già facendo delle riflessioni per il futuro.