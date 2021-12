VN – Ikoné alla Fiorentina, ci siamo: nelle prossime ore operazione chiusa

L'attaccante esterno del Lille è ad un passo dal club gigliato

Fiorentina & Jonathan Ikoné, un binomio destinato a realizzarsi. Prestissimo. Il club gigliato ha ormai definito l'accordo sia con il giocatore che con il Lille e nelle prossime 48/72 ore le due società si vedranno per chiudere l'operazione. Confermate le cifre che vi avevamo anticipato: 14 milioni più 1 di bonus per i transalpini, ai quali viene garantito anche il 20% della futura rivendita. Al calciatore andranno, invece, 1,6/1,7 milioni netti annui (più bonus) fino al giugno 2026, per un contratto appunto di quattro anni e mezzo.