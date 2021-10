La conferma: Fiorentina pronta a prolungare il contratto di Bonaventura

Come sancito tra le parti nel 2020 è presente una clausola per prolungare di un ulteriore anno l'accordo in scadenza nel 2022

Arrivano conferme sulla volontà della Fiorentina di continuare a puntare su Jack Bonaventura per (almeno) un'altra stagione. Dopo le voci circolate in mattinata, anche l'esperto di mercato Nicolò Schira si esprime a proposito.

"La Fiorentina è pronta a estendere il contratto di Jack Bonaventura fino al 2023" recita il tweet pubblicato dal giornalista. Come sancito tra le parti nel 2020 - ricordiamo - è presente una clausola per prolungare di un ulteriore anno l'accordo in scadenza nel 2022.