Non solo Vlahovic: la battaglia dei rinnovi riguarda anche altri giocatori

Dragowski, Terracciano, Pulgar e Nastasic andranno in scadenza di contratto nel 2023

Redazione VN

L'argomento di discussione è il mancato rinnovo di Dusan Vlahovic con la Fiorentina, ma ci sono altri contratti in scadenza nel 2023. Su questo aspetto si concentra il Corriere Fiorentino. Si va da Milenkovic (fresco di rinnovo annuale firmato in estate), passando per Dragowski, Terracciano, Pulgar e Nastasic che, appena tornato, si è legato ai viola con un biennale. Nel 2022 scadranno i contratti di Callejon, Saponara e Bonaventura, mentre quelli di Castrovilli e Amrabat nel 2024.

Milenkovic

Davanti a offerte che non soddisfacevano né lui né la società, è arrivato il prolungamento spostando di dodici mesi la risoluzione del caso. Tutto infatti lascia immaginare che le parti si siano (ri)date appuntamento alla prossima estate per una cessione, sperando in una stagione migliore rispetto alle ultime in modo da far crescere il prezzo.

Dragowski e Terracciano

Il portiere polacco ha firmato l’ultimo prolungamento nell’agosto del 2019 ma già da mesi la Fiorentina sta parlando col suo agente per spostare la scadenza di almeno altri 12 mesi. Su di lui del resto l’attenzione è alta (ci hanno pensato club come Inter e Borussia Dortmund) e i viola non si possono permettere di portare (anche) lui a un solo anno dallo svincolo. A oggi però, i colloqui col procuratore non hanno portato a niente. Discorso diverso per Terracciano, che ha firmato il rinnovo nel gennaio scorso e per il quale non c’è un vero e proprio rischio svalutazione.

Pulgar

Dopo esser stato a lungo in odore di cessione il cileno è oggi un uomo importante per Italiano, ma per il momento non si registrano contatti per discutere del suo prolungamento. Acquistato per 12 milioni nell’estate del 2019, senza rinnovo, il valore del suo cartellino non potrà che calare.