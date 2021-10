Bonaventura l’imprescindibile: ecco perché Italiano ne vuole il rinnovo

La Fiorentina è pronta a proseguire con Bonaventura: il centrocampista è imprescindibile nelle gerarchie di Italiano

Dalle pagine del Corriere Dello Sport oggi in edicola arriva un'importante indiscrezione legata al rinnovo di Giacomo Bonaventura. La Fiorentina farà valere l'opzione per un altro anno sul suo contratto: sarà viola almeno fino al 2023 per poi approfondire eventualmente ancora più avanti i discorsi. Di fatto, l'ex Milan sarà quindi protagonista anche nella prossima stagione, meritandosi la conferma dopo le ottime prestazioni in mezzo al campo: anche Italiano ha fatto capire di volerlo utilizzare il più possibile. Bonaventura ha dunque convinto tutti e non ci sono dubbi sulla sua importanza nell'undici titolare. Il centrocampista è sempre stato presente in tutte le partite fin qui giocate, mettendo a referto già 642 minuti coppa compresa, segnando anche una rete a Marassi. Di lui piacciono le caratteristiche di ritmo, dinamismo e qualità, oltre ad avere esperienza e carisma. La sua imprescindibilità nelle scelte del tecnico è seconda solo a Biraghi, che ha raggiunto i 600' contro i 565' di Jack. Insomma, il futuro in mezzo è tutto suo.