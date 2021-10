Bonaventura sempre più viola: rinnovo fino al 2023

Futuro di Bonaventura sempre più a tinte viola

La Nazione scrive di Giacomo Bonaventura. Sarà esercitata l’opzione prevista dal suo contratto: di fatto, la scadenza dell’accordo scivolerà in avanti di un anno, direttamente al 2023. Poi, non è escluso che si possa pensare di allargare ulteriormente l’orizzonte temporale. Nelle prime sette giornate, ha segnato un gol inventandosi nella stessa gara pure un assist (col Genoa) e si è procurato due rigori (con Atalanta e Udinese), contribuendo così a muovere la classifica in maniera importante. Ecco perché Vincenzo Italiano a lui non ha mai rinunciato.