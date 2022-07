Kouamé con le valigie? Non solo estero, ci pensa anche un club di A

La principale idea per l'attacco dello Spezia rimane Pavoletti del Cagliari. L’attaccante - si legge su Spezia1906.com - piace sia a Pecini che a mister Gotti. Il Dg sembra però interessato anche ad altri profili. Uno di questi – scrive Il Secolo XIX – potrebbe essere Christian Kouamé , appena rientrato dal prestito all’Anderlecht e che non dovrebbe rimanere ancora alla Fiorentina . Un’operazione che il quotidiano definisce "da completare dopo Ferragosto".

Sulle tracce del giocatore sono segnalati anche il suo ex club e una squadra turca, oltre ad una neopromossa in Serie A. In attesa di novità dal mercato, comunque, l'ivoriano continua ad allenarsi agli ordini di Italiano che lo ha regolarmente convocato per la tournéè austro-spagnola.