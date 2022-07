Fiorentina, capitolo uscite: in vetrina Zurkowski e Kouame

La Fiorentina, in attesa di scoprire come si evolverà la cessione di Erick Pulgar per sbloccare il tesseramento per lo slot di extra-comunitario per Dodò, dovrà sciogliere le proprie intenzioni su altri due giocatori: Zurkowski e Kouame. Il centrocampi polacco piace molto a Bologna ed Empoli, ma ogni discorso è rimandato alla prima settimana di agosto. Le prove favorite hanno parzialmente soddisfatto Vincenzo Italiano, che in vista delle prossime amichevoli nella tournée austriaca vorrà definitivamente testare per prendere una decisione finale.