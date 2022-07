Italiano e Moena, il continuo di un lungo viaggio: adesso è vietato sbagliare

Italiano ha continuato il percorso iniziato l'anno scorso. Adesso non ci sono più scuse, bisogna vincere

Italiano, Moena e la Fiorentina. Un quadretto già visto, continuo del percorso di crescita iniziato l'anno scorso. Come riportato dalla Nazione, il lavoro di Italiano sta portando i suoi frutti e adesso è arrivato il momento di alzare l'asticella. L'attenzione al dettaglio dell'ex Spezia non è cambiata, anzi. Proprio dalle piccole cose si costruiscono le grandi imprese. Inoltre, il rapporto con i giocatori è sempre più ottimo, con una fiducia reciproca che porta l'uno a lottare per l'altro. Insomma, questa è la nuova Fiorentina e adesso è vietato sbagliare.