Kicker: Piatek vuole restare a Firenze, ostacolo riscatto. Palla all’Hertha

Piatek verrà accontentato solo se l'Hertha Berlino accetterà di rinegoziare le condizioni del trasferimento pattuite con la Fiorentina

Quale futuro per Krzysztof Piatek? Prova a rispondere alla domanda la rivista tedesca Kicker, che nell'approfondimento sull'attaccante polacco si concentra in particolare sulla sua volontà per la prossima stagione. Il desiderio del giocatore, ad oggi, è chiaro: vuole restare in Italia, possibilmente a Firenze. Il giocatore, approdato in viola lo scorso gennaio, vorrebbe quindi proseguire la sua avventura alla Fiorentina.