Piatek più lontano. Adesso la Fiorentina cerca una punta esperta

La Fiorentina avrebbe le idee chiare su come gestire l'attacco per la prossima stagione

Come riportato da Radio Bruno, il futuro di Piatek sembrerebbe essere lontano da Firenze. Infatti, la Fiorentina vorrebbe affiancare ad Arthur Cabral una punta esperta visto che il brasiliano, essendo un classe '98, ha bisogno di crescita. In questi giorni sono usciti nomi di attaccanti di valore europeo e di grande esperienza, come quello di Edinson Cavani. Vedremo se la Fiorentina vorrà puntare sul bomber ex Napoli o virare sul atri obiettivi.