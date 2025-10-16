Kessiè, il sogno sfumato. Adesso ci può provare la Juventus

Franck Kessiè era uno, se non, l'obiettivo da sogno nel mercato estivo della Fiorentina. Il centrocampista ivoriano alla fine è rimasto in Arabia Saudita, ma il suo contratto scadrà nel 2026. Per questo alcuni club stanno monitorando la sua situazione, come scrive La Gazzetta dello Sport. In particolare la Juventus vorrebbe rinforzare la propria mediana, e Kessiè sarebbe un nome ideale. Kessiè per tornare in Italia dovrebbe abbassarsi l'ingaggio,problema che aveva incontrato anche la Fiorentina. Proprio Pradè lo aveva ribadito in conferenza stampa: "C'è stata una chiacchierata. Lui aveva manifestato al mister la voglia di tornare in Italia ma non ci sarebbero mai state le condizioni economiche per poterlo fare"