Inter d’anticipo, Romano: “Chiuso per un talento dalla B”. C’era la Fiorentina

L’Inter ha chiuso per Yanis Massolin del Modena. Accordo verbale raggiunto tra i club sulla base di 4,5 milioni di euro più bonus, con il centrocampista che resterà in Serie B al Modena fino al termine della stagione.
L’Inter chiude un colpo dalla Serie B: investiti 4.5 milioni + bonus
Sul giocatore c’era stato anche l’interesse della Fiorentina, che aveva seguito il profilo nelle scorse settimane, ma alla fine, secondo quanto riporta Fabrizio Romano, è stata l’Inter ad affondare il colpo e a trovare l’intesa definitiva.
