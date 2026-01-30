Inter d’anticipo, Romano: “Chiuso per un talento dalla B”. C’era la Fiorentina

L’Inter ha chiuso per Yanis Massolin del Modena. Accordo verbale raggiunto tra i club sulla base di 4,5 milioni di euro più bonus , con il centrocampista che resterà in Serie B al Modena fino al termine della stagione.

Sul giocatore c’era stato anche l’interesse della Fiorentina, che aveva seguito il profilo nelle scorse settimane, ma alla fine, secondo quanto riporta Fabrizio Romano, è stata l’Inter ad affondare il colpo e a trovare l’intesa definitiva.