Lorenzo Insigne ha già un accordo impostato con la Lazio, risalente a luglio. Ora la situazione resta aperta e dipenderà da diversi fattori, motivo per cui l’ex Napoli ha declinato alcune offerte arrivate nelle ultime settimane.
Insigne-Fiorentina, Pedullà svela: "Ecco tutta la verità"
"La verità sulla Fiorentina": Alfredo Pedullà parla della situazione di Lorenzo Insigne, ancora svicolato, e delle voci che lo vedrebbero in orbita Fiorentina
Per quanto riguarda la Fiorentina, non c’è alcun fondamento nelle recenti voci su un presunto interessamento avanzato dei viola. Lo scorso luglio Insigne era stato solo timidamente proposto, senza alcun seguito o approfondimento, e da allora non si sono registrati nuovi contatti. Sarebbe sorprendente, secondo Pedullà, se la situazione cambiasse nei prossimi giorni.
L’attaccante campano spera che la sua lunga attesa possa essere ricompensata con una destinazione in linea con le sue ambizioni.
