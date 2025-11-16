Insigne-Fiorentina, Pedullà svela: “Ecco tutta la verità”

Lorenzo Insigne ha già un accordo impostato con la Lazio , risalente a luglio. Ora la situazione resta aperta e dipenderà da diversi fattori, motivo per cui l’ex Napoli ha declinato alcune offerte arrivate nelle ultime settimane.

Per quanto riguarda la Fiorentina, non c’è alcun fondamento nelle recenti voci su un presunto interessamento avanzato dei viola. Lo scorso luglio Insigne era stato solo timidamente proposto, senza alcun seguito o approfondimento, e da allora non si sono registrati nuovi contatti. Sarebbe sorprendente, secondo Pedullà, se la situazione cambiasse nei prossimi giorni.