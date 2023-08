Il Tempo: pranzo al mare tra Bonucci e Pradè

Daniele Pradè è stato pizzicato a Forte dei Marmi a pranzo con Leonardo Bonucci. Lo riporta il quotidiano Il Tempo che su Twitter posta anche la foto dei due a tavola (FOTO IN CALCE). Per il giornale, la presenza del calciatore a Bagno Angelo, insieme al direttore sportivo viola e Alessandro Nasi (cugino di Andrea Agnelli e di Lapo Elkann), potrebbe significare un avvicinamento dell’ex capitano bianconero alla Fiorentina. Intanto, il difensore è pronto ad andare per vie legali contro la Juventus