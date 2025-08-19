Viola News
Ikoné vuole solo l’estero, considera chiusa l’esperienza italiana

Jonathan Ikoné ha le idee chiare: vuole partire e lasciare l'Italia, considerando chiusa l'esperienza in Serie A
La Fiorentina continua ad agire sul mercato in uscita, consapevole di dover piazzare ancora diversi esuberi. Oltre alla situazione di Beltran da definire, ci sono anche Kouamé(ancora infortunato), Barak, Brekalo, Infantino (ora anche Richardson) e Jonathan Ikoné fra gli altri.

È soprattutto quest'ultimo ad avere attualmente le idee più chiare: come spiega Repubblica, il francese considera ormai conclusa la parentesi italiana e vorrebbe partire verso l'estero. Dopo Firenze e il prestito al Como, l'esterno gradirebbe una soluzione oltre confine.

