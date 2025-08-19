Ikoné vuole solo l’estero, considera chiusa l’esperienza italiana

Jonathan Ikoné ha le idee chiare: vuole partire e lasciare l'Italia, considerando chiusa l'esperienza in Serie A

La Fiorentina continua ad agire sul mercato in uscita, consapevole di dover piazzare ancora diversi esuberi. Oltre alla situazione di Beltran da definire , ci sono anche Kouamé (ancora infortunato), Barak , Brekalo , Infantino (ora anche Richardson ) e Jonathan Ikoné fra gli altri.

Solo estero

È soprattutto quest'ultimo ad avere attualmente le idee più chiare: come spiega Repubblica, il francese considera ormai conclusa la parentesi italiana e vorrebbe partire verso l'estero. Dopo Firenze e il prestito al Como, l'esterno gradirebbe una soluzione oltre confine.