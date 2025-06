Gazzetta – Trattativa lampo, Mattia Viti torna a casa. Le cifre finali

È stata una trattativa lampo quella che riporterà a Firenze il terzo acquisto estivo. Mattia Viti - riferisce La Gazzetta Dello Sport - è virtualmente un giocatore viola. Lui che è cresciuto a pochi chilometri dal Franchi tornerà a casa in modo vero e proprio: giocava a Empoli via Nizza, ma è italianissimo e in linea con le idee della proprietà di creare una rosa di ossatura nostrana.