Florenzi e gli indizi social: lui scrive “Forza Roma”, Zaniolo lo saluta? E i tifosi…

Alessandro Florenzi dirà addio alla Roma? A quanto ci risulta il giocatore ha deciso di dire sì alla Fiorentina (LEGGI QUI), ma c’è da convincere il club giallorosso che sta riflettendo in queste ore. Dal mondo dei social arriva qualche possibile indizio, o quantomeno messaggio sibillino. Lo stesso Florenzi, che non è certo un assiduo frequentatore di instagram, nel pomeriggio di oggi ha postato una foto accompagnata da un semplice hashtag #ForzaRoma.

Tantissimi i commenti dei tifosi giallorossi che, più o meno all’unanimità, lo supplicano di non andarsene. Di rimanere alla Roma, nonostante tutto. Tra l’altro sul sito forzaroma.info, al sondaggio “La Roma farebbe bene a cedere Florenzi a gennaio?”, ben il 75% dei votanti ha risposto NO. E poi c’è il post di Nicolò Zaniolo, che dopo la partita di ieri ha scelto di dedicare un pensiero a Florenzi con una foto in cui i due si abbracciano e un messaggio che sembra quasi un saluto: “Ti meriti tutto il meglio, grande CAPITANO ti voglio bene”.