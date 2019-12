La Roma minimizza: “Florenzi male interpretato, ecco a cosa si riferiva”

Il futuro di Alessandro Florenzi tiene banco nella Capitale. La frase sibillina del capitano della Roma ha dato adito all’ipotesi di un suo imminente addio e vi abbiamo raccontato che nelle prossime ore potrebbe esserci una svolta in chiave Fiorentina (LEGGI QUI). Da casa giallorossa provano però a gettare acqua sul fuoco: “Florenzi è stato mal interpretato ieri. E’ stato con noi a fare un discorso di Natale per il settore giovanile, per le famiglie e i piccoli campioni che abbiamo. Mi aspetto un discorso emotivo da vero campione e capitano questa sera” ha detto il Global Sport Officer della Roma Manolo Zubiria a Sky Sport a margine del sorteggio di Europa League.