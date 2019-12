VN – Florenzi ha scelto Firenze, oggi incontro d’addio con Petrachi

Il lavoro di cesello di Daniele Pradè e la grande amicizia con Vincenzo Montella hanno portato i frutti sperati, ovvero che Alessandro Florenzi (CLICCA QUI PER LA SCHEDA) ha scelto la Fiorentina come prossima maglia, salvo ribaltoni dell’ultimo minuto già vissuti in casa Fiorentina. Secondo quanto raccolto da Violanews.com, oggi sarà la giornata degli addii, con Florenzi che incontrerà il d.s. giallorosso Petrachi per comunicargli la decisione di lasciare la Capitale e vestire il viola, e in serata lo farà anche con compagni e tutto lo staff. Le motivazioni che l’hanno spinto a scegliere Firenze sono sostanzialmente due, il primo è il grande legame che lo lega sia con Pradè, ma soprattutto a Montella, che lo fece esordire in serie A, il secondo è la vicinanza da casa, perché Firenze gli permetterebbe di lasciare la famiglia con bambini piccoli a Roma. Un aspetto da non sottovalutare, inoltre, è la grandissima amicizia che lo legava a Davide Astori, e vestire la sua stessa maglia può essere una componente importante. La trattativa si baserà sul prestito con diritto di riscatto, per una operazione che si aggira sui 25-30 milioni complessivi.