Florenzi si lascia andare: “Vi farò piangere”. La Fiorentina è a un passo? La formula

Quella di ieri potrebbe essere stata l’ultima partita di Alessandro Florenzi con la Roma. Almeno per ora, se non ci saranno ripensamenti. «Domani vi verrò a trovare alla cena aziendale vi farò un discorso strappalacrime, di quelli che faranno piangere un po’ tutti», il saluto in zona mista a un dipendente del club giallorosso. La Fiorentina è molto vicina, anche se la variabile Montella è importante. Firenze gli permetterebbe di non spostare la famiglia da Roma. Il prestito di sei mesi (con diritto di riscatto) gli garantirebbe una certezza: l’eventuale saluto potrebbe essere un arrivederci e non un addio. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

LA SCHEDA DI FLORENZI SU TUTTITALENTI.COM