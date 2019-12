Florenzi, fase di riflessione da parte della Roma: la versione di Sky

Alessandro Florenzi e la Roma, sono ore delicate per capire il futuro del capitano giallorosso. Come vi abbiamo raccontato stamattina, il giocatore vuole giocare di più ed è pronto a dire sì alla Fiorentina (LEGGI QUI). Una versione non smentita da Sky Sport, che riporta in particolare la posizione della Roma. Il club ha preso in considerazione la cessione di Florenzi che non è un titolare per Fonseca e che pesa molto sulle casse societarie (3 milioni netti di ingaggio). Ma allo stesso tempo conosce l’importanza del giocatore nello spogliatoio. Ieri Florenzi ha giocato dal 1′ offrendo una buona prestazione e anche l’assist per uno dei 3 gol, se il giocatore si ripetesse su quei livelli anche nella prossima partita, la Roma potrebbe cercare di convincerlo a tornare sui suoi passi. E, ironia della sorte, in programma domenica c’è proprio la sfida contro la Fiorentina al Franchi.