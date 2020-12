Flamengo fuori dalla Libertadores: i mancati introiti complicano il riscatto di Pedro

Niente da fare per il Flamengo di Pedro: i rigori sono fatali alla squadra carioca che ieri notte, dopo l’1-1 alla fine dei tempi supplementari (stesso risultato della gara di andata), è stata eliminata dal Racing Avellaneda agli ottavi di finale della Copa Libertadores. L’attaccante ancora di proprietà della Fiorentina, entrato al 69′ e reduce da un infortunio muscolare che l’aveva costretto allo stop negli ultimi impegni della sua squadra, ha timbrato il cartellino dagli undici metri, ma a risultare determinante è stato l’errore di Arao.

Per il Flamengo, già alle prese i problemi economici derivati dalla pandemia, l’esclusione dalla Libertadores significa molti introiti in meno, una condizione che potrebbe pesare anche sul possibile riscatto di Pedro. A riportarlo è ESPN Brazil. Ricordiamo che il giocatore è in prestito fino al 31 dicembre prossimo, data entro la quale il club rossonero può esercitare il diritto di riscatto. Per farlo occorre versare nelle casse della Fiorentina un totale di 14 milioni di euro.