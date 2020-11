Vicepres. Flamengo su Pedro: “Faremo il possibile per acquistarlo”

Intervenuto al programma Arena SBT, il vicepresidente del Flamengo, Marcos Braz, ha parlato così di Pedro, in prestito alla squadra brasiliana fino al 31 dicembre 2020:

Siamo interessati a Pedro, ci stiamo muovendo. Sono certo che troveremo un modo per esercitare il diritto di acquisto che abbiamo fino al 31 dicembre. Dobbiamo restare calmi. Il Flamengo ha sempre avuto bisogno di tempo per mettere a segno grandi acquisti. Faremo il possibile per averlo con noi altri quattro o cinque anni.