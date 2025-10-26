Ex obiettivi, Carnevali annuncia: “Thorstvedt è vicino al rinnovo”

Emil Thorstvedt in passato era stato accostato alla Fiorentina. Adesso l'ex Genk è vicino al rinnoco con il Sassuolo

Nonostante la retrocessione di due stagioni fa, il Sassuolo ha mantenuto intatta l'ossatura principale. Molti giocatori importanti sono scesi in b, riportando subito i neroverdi al piano di sopra. Uno di loro è Emil Thorstvedt , centrocampista accosttao anche alla Fiorentina in passato. L'ad del club, Giovanni Carnevali , ha parlato proprio del suo futuro a Dazn:

"Stiamo parlando con i procuratori, con il ragazzo però ci lega un rapporto importante. Lui è sceso in B per farci tornare a giocare queste partite, entra nelle rotazioni a centrocampo, stiamo lavorando al rinnovo e tra pochi giorni penso avremo qualcosa di concreto"