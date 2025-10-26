Viola News
Ex obiettivi, Carnevali annuncia: “Thorstvedt è vicino al rinnovo”

Emil Thorstvedt in passato era stato accostato alla Fiorentina. Adesso l'ex Genk è vicino al rinnoco con il Sassuolo
Redazione VN

Nonostante la retrocessione di due stagioni fa, il Sassuolo ha mantenuto intatta l'ossatura principale. Molti giocatori importanti sono scesi in b, riportando subito i neroverdi al piano di sopra. Uno di loro è Emil Thorstvedt, centrocampista accosttao anche alla Fiorentina in passato. L'ad del club, Giovanni Carnevali, ha parlato proprio del suo futuro a Dazn:

"Stiamo parlando con i procuratori, con il ragazzo però ci lega un rapporto importante. Lui è sceso in B per farci tornare a giocare queste partite, entra nelle rotazioni a centrocampo, stiamo lavorando al rinnovo e tra pochi giorni penso avremo qualcosa di concreto"

