Ex obiettivi, Belotti finisce nel mirino di una potenza europea

Tra i giocatori che potrebbero essere protagonisti nella prossima sessione di calciomercato figura anche l’ex obiettivo viola, Andrea Belotti. L’attaccante del Torino, con il contratto in scadenza nel 2022, potrebbe lasciare la squadra granata in estate (la valutazione dell’attaccante è calata a picco). Tra le squadre interessate a Gallo, oltre al Milan, che punta da vicino un attaccante viola, troviamo anche una potenza europea. Trattasi del Chelsea di Abramovich che, stando a quello che viene riportato dal The Sun, sarebbe alla ricerca di una prima punta per la prossima stagione.

