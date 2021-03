Belotti, scadenza di contratto e covid fanno crollare la sua valutazione

Sulle pagine di Tuttosport viene trattato il tema relativo al futuro di Andrea Belotti, in scadenza con il Torino a giugno 2022. Le poche ambizioni dei granata hanno fin qui frenato il Gallo dal sottoscrivere il rinnovo di contratto: vorrebbe almeno la garanzia di una squadra capace di lottare per le coppe europee. Se la firma non arriverà entro l’estate, per Belotti si apriranno le porte del mercato. La valutazione? Siamo molto distanti dai 100 milioni chiesti da Cairo nel 2017, ma anche dei 70 sparati di recente, sia per la situazione contrattuale che per il contesto minato dal covid. Diversi operatori di mercato indicano in 35 milioni la cifra per la quale potrebbe essere venduto Belotti.