Mercato, Orsolini in uscita dal Bologna: la Fiorentina c’è

Attenzione al nome di Riccardo Orsolini per il prossimo mercato estivo della Fiorentina. La situazione contrattuale dell’esterno d’attacco del Bologna classe ’97 potrebbe favorire una trattativa. Come riporta il nostro Nicolò Schira sul suo profilo twitter, i viola sono sulle tracce del giocatore che piace anche al Milan. Intanto il Napoli bussa alla porta viola per Milenkovic