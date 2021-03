Kokorin precario di lusso. Ma adesso serve una svolta

Nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport viene dato spazio per i cosiddetti “precari di lusso”. Tra questi calciatori, finiti ai margini delle proprie squadre, c’è anche Aleksandr Kokorin. Il russo non ha finora convinto in Viola e la Fiorentina è piuttosto preoccupata dal suo rendimento. Acquistato con un contratto pluriennale da 2 milioni annui, Aleksandr ha adesso davanti a sé due mesi per tentare di convincere la dirigenza a continuare a puntare su di lui. Capello e Mancini hanno speso buone parole su di lui ed il suo talento è indubbio. Ma, in un momento decisivo come questo, dovrà dare un segnale per dimostrare di meritare la maglia che porta.