Esuberi Viola: i movimenti in uscita

Non solo mercato in entrata. la dirigenza viola deve sistemare anche al situazione esuberi, sempre più numerosi

I rinforzi chiesti da Italiano si attendono ancora ma il mercato in entrata non è l'unico aspetto su cui deve lavorare la dirigenza della Fiorentina . Infatti, rimangono ancora numerosi i casi di esubero in casa viola.

Come riportato da TuttoSport, il primo fra tutti i nomi in uscita è quello di Lirola. L'esterno italiano è da tempo nella lista degli obiettivi del Marsiglia, unica destinazione da lui gradita. Nonostante i lunghi tempi dell'operazione, sembra ormai scontata la sua cessione. Un altro nome con le valigie in mano è quello di Kouamé che sembra essere vicinissimo all'Anderlecht. Per quanto riguarda Milenkovic la situazione è un po' intrigata. Da una ormai imminente cessione al West Ham, siamo arrivati a una incredibile permanenza in viola, con il Tottenham alla finestra. I prossimi giorni di mercato saranno fondamentali. Attenzione anche ad Amrabat, obiettivo del Torino e alle prese con un complicato infortunio.