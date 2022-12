Intermediari al lavoro per il portiere del Boca: proposto anche alla Fiorentina

Spunta un nuovo nome per la porta della Fiorentina, è quello del portiere del Boca Juniors, ex squadra di Burdisso

La situazione dei portieri per la Fiorentina, e non solo è in divenire. Secondo quanto riportato da Asromalive.it, ci sono diverse squadre in cerca di un portiere. Tra queste ci sarebbe anche la Fiorentina, visto il rendimento di Gollini.