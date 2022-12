Il mercato e una necessità trascurata. Sallai e Karlsson: l’agente può aiutare

Magari una mano in termini di gol potrà davvero arrivare dalle ali, in attesa che Sottil e Nico Gonzalez rientrino al 100% della condizione. In tal senso, sono di oggi gli accostamenti dell'ungherese Roland Sallai (25) e dello svedese Jesper Karlsson (24) alla Fiorentina; entrambi esterni d'attacco in rampa di lancio, entrambi con quel fiuto sotto porta che manca come il pane alla squadra di Italiano. Nell'ultima stagione e mezzo, rispettivamente 14 reti in 44 partite di Bundesliga con la maglia del Friburgo e 17 reti in 44 partite di Eredivise con la maglia dell'AZ. Ad unirli, oltre feeling con il gol, è l'agenzia che ne gestisce gli interessi: la World Soccer Agency di Alessandro Lucci, procuratore che, oltre a rappresentare il viola Castrovilli, ha da sempre un rapporto più che solido con il direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè. Un'ottima carta da giocare nel caso in cui la Fiorentina decidesse di affondare il colpo per almeno uno dei due giocatori. Lo farà? Per scoprirlo non resta che aspettare ancora pochi giorni. Il mercato è alle porte.