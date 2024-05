E intanto il Bologna osserva: Italiano è sempre la prima scelta in panchina

Il Bologna ha osservato con interesse la finale di Conference League. Italiano resta la prima scelta per la panchina rossoblu

Anche la stagione della Fiorentina è di fatto finita, al netto del recupero con l'Atalanta a giochi fatti. E da ora si comincerà davvero a pensare al prossimo futuro delle panchine, strettamente collegato anche al nome di Italiano. Il tecnico, anche se ieri sera non si è sbottonato , lascerà il club viola con vista sul futuro.

Si fa avanti il Bologna

Che il club emiliano sia interessato non è una novità, ma - scrive il Corriere Dello Sport - è presto per dire se sarà Italiano il dopo Thiago Motta. È vero che Ramadani ha comunicato la disponibilità del tecnico a sedersi a un tavolo, ma da qui alla fumata bianca ce ne passa. La sensazione, ad oggi, è che tutto dipenda quasi o esclusivamente proprio dall'allenatore di Ribera, che potrebbe chiudere il cerchio certificando la voglia di allenare i felsinei. L'ambizione di creare qualcosa di grande c'è, la Champions pure. Il quotidiano si dice possibilista sulla buona riuscita della trattativa, con una squadra migliorata in tutti i reparti e l'ambizione dell'allenatore oggi alla Fiorentina.