Duncan dice sì al Cagliari: i sardi alla ricerca del via libera della Fiorentina

Secondo quanto riportato da cagliarinews24 Duncan avrebbe accettato l’offerta del Cagliari. Il classe 93′ andrebbe così a rinforzare la mediana rossoblù. Di Francesco lo conosce bene, avendolo già allenato ai tempi del Sassuolo. Per il trasferimento di Duncan al Cagliari mancherebbe solo il via libera della Fiorentina. Le società stanno trattando per trovare un accordo che soddisfi tutte le parti in causa. Domani la dirigenza dei sardi sarà al Franchi per Fiorentina-Cagliari, occasione per chiudere?