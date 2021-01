Prosegue il mercato in uscita: via Lirola, quattro squadre su Duncan. E occhio a Amrabat

Prosegue il mercato in uscita della Fiorentina. Dopo Saponara, anche Lirola cambia maglia: trattativa in fase avanzata con il Marsiglia sulla base di un prestito con diritto di riscatto a 13 milioni [LA NOSTRA ANTICIPAZIONE]. Sul mercato c’è anche Duncan, richiesto da Cagliari, Verona, Parma e Genoa. A centrocampo attenzione a Amrabat: la Roma vorrebbe porre le basi per una trattativa futura. Lo scrive La Nazione.

LEGGI ANCHE – Mercato, messaggio chiaro di Prandelli alla società. Acquisti? Dopo il 20/1. Commisso…