L’ex tecnico Pulga: “Domani sfida tra delusioni. Duncan? Buono per il Cagliari”

L’ex allenatore del Cagliari, Ivo Pulga, è intervenuto ai microfoni di Lady Radio per parlare della sifda di domani tra i rossoblù e la Fiorentina. Queste le sue parole:

Sarà una sfida tra delusioni, quella di domani al Franchi. La Fiorentina era partita bene, ha sfiorato la vittoria a Milano ma poi ha preso un brutto percorso e si trova coinvolta in questa lotta per la retrocessione. Anche sul fronte Cagliari le aspettative erano diverse. Duncan? Al Cagliari farebbe bene perché in mezzo al campo è in emergenza (infortunio Rog, ndr). La Fiorentina pensa di averne dei migliori