Telese su Sottil: “E’ una bomba automatica”

Il collega, Luca Telese, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno per parlare della sfida di domani tra la Fiorentina e i rossoblù:

Il Cagliari in modo parallelo alla Fiorentina avrebbe numeri per far vedere un gioco straordinario. Sottil? Giù le mani per adesso è del Cagliari, finiremo con il coltello questa trattativa (ride, ndr), anche se è vero che la Fiorentina ha il controriscatto. Questo ragazzo è una bomba atomica, quando si autolancia sulla fascia è impressionante. Può tirare, correre, driblare e anche difendere. Se uno manda via un giocatore così, non se lo merita.