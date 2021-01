L’opinione: “Al posto di Ribery mi aspetto Bonaventura. Scontenti? Ricordate Salah”

Giampaolo Marchini, firma de La Nazione, è intervenuto ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno per commentare la conferenza stampa del Mister:

Ho visto un Prandelli molto determinato nel voler continuare nella strada intrapresa. Credo che la strada possa vedere Bonaventura affiancato a Vlahovic nel ruolo alla Ribery. L’ipotesi delle due punte è andato nettamente al ribasso dopo le frasi del Mister. Poi non riesco ancora a capire la questione Callejon, i giocatori bravi devono giocare. Scontenti? Dobbiamo considerare che gli scontenti in una squadra possono diventare contenti in un’altra. Ricordate Salah che al Chelsea era molto triste e da noi ha fatto faville. Anche perchè in questa sessione è difficile andare a prendere un giocatore felice nel proprio club. Mercato? La Fiorentina ha bisogno soltanto di un giocatore, un precursore di gioco. L’arrivo di Torreira darebbe tante risposte in questo senso