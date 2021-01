LIVE – Prandelli: “La strada è quella giusta. Dobbiamo onorare la maglia”

Soltanto dopo tre giorni la sconfitta dell’Olimpico, Cesare Prandelli si ripresenta in conferenza stampa per presentare il prossimo appuntamento. Domani alle 18 i viola ospiteranno il Cagliari al Franchi. Ecco le parole del tecnico:

Idea sulle difficoltà della Fiorentina? In questo momento la squadra ha dimostrato di essere squadra. E’ chiaro che giudichiamo solo il riusotao, ma dal punto di vista dell’allenatore devo trovare degli aspetti positivi. A mio parere abbiamo fatto un’ottima gara contro una grande squadra che è rimasta sorpresa dal nostro atteggiamento. Non abbiamo avuto paura di affrontarla e riempire l’area con tanti uomini. Questa è la strada che dobbiamo percorrere, correggendo qualcosa nell’ultimo passaggio

Crescita? Il messaggio è stato chiaro: poche idee ma chiare. Non dobbiamo pensare di fare la partita per 90. Se noi abbiamo un cincetto preciso sul ribaltare le azioni e mettere intensità, lo possiamo fare.

Esuberi richiesti sul mercato: Spesso capita che tu compi un giocatore e pensi di averlo , ma non compi la testa del giocatore. Il giocatore può perdere le proprie sicurezze e questo vale per tutte le squadre italiane. Mi sembra che sia un mercato solo di scambi scontenti. E io questi non li volgio fare.

Partita di domani: Dobbiamo aver già capito che questo momento particolare va tenuto stretto capendo cosa dobbiamo fare o meno. Ci aspetta uno scontro diretto contro una squadra in difficoltà dal punto di vista dei risultati come noi. Dobbiamo rispettare la maglia che indossiamo, se la Fiorentina lotta per non retrocedere, dobbiamo lottare per quello.

Su Ribery e l’ipotesi due punte: Oggi proviamo al 100% quindi non sappiamo ancora se lo avremo a disposizione. L’allenatore vorrebbe giocare con due punte, ma l’unica in Italia che gioca con queste è l’Inter con Lukaku e Lautaro. Giocare con due punte è complicato, quando hai attaccanti che hanno più o meno le stesse caratteristiche diventa difficile proporle.

Eysseric: Io sono arrivato e per me si parte tutti sulla stessa linea. Quando vedono giocatori che si impegnano e hanno qualità voglio premiarli

“Effetto” Franchi: Il discorso del pubblico per noi è un argomento difficile da affrontare. Conosciamo bene la nostra storia e il nostro stadio. La pressione del Franchi gli avversari la sentono tantissimo. Per evitare pensieri negativi, dobbiamo avere poche idee, ma chiare fatte con intensità.

Pezzella: quando unno ha la fascia si deve assumere tutte le responbilità e German lo sta facendo. Chiaro che ci sono degli errori, ma dal punto di vista della personalità sono molto contento del nostro capitano.

Errori di Biraghi: Non è un problema di concentrazione, sono errori di valutazione. L’errore è che spesso hai un pensiero troppo positivo pensando di recuperare la palla ed anticipare l’avversario. IL pensiero deve essere negativo: non devo prendere gol. E’ un aspetto su cui dobbiamo lavorare molto e i giocatori lo sanno.

