Lirola verso Marsiglia, i dettagli: la Fiorentina incassa subito 500mila euro

Come anticipato da Violanews.com, è in dirittura d’arrivo l’affare tra Fiorentina e Marsiglia per Pol Lirola. Come scrive Tuttomercatoweb.com, l’operazione si chiuderà domani sulla base del prestito con diritto di riscatto. Il portale riporta i dettagli, con i viola che incasseranno subito 500.000 euro e può prendere 13 milioni tra sei mesi qualora l’Olympique decidesse di riscattarlo. L’ex Sassuolo ha già dato il suo ok al trasferimento e all’inizio della prossima settimana è atteso in Francia per le visite mediche.

