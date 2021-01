Ceccarini rilancia: “Fiorentina forte su Pavoletti”. Altre due piste da seguire

Per l’attacco della Fiorentina non è da escludere la candidatura di Leonardo Pavoletti. Come scrive su Twitter l’esperto di mercato Niccolò Ceccarini, risale forte il nome dell’esperto attaccante del Cagliari. Ma non solo, ci sono anche altre piste da seguire per il reparto avanzato della Fiorentina, e portano a Roberto Inglese del Parma e Sam Lammers in uscita dall’Atalanta.