Di Marzio: Lirola-Marsiglia in dirittura d’arrivo. L’affare può chiudersi già oggi

Sempre più lontano da Firenze il futuro di Pol Lirola. Come scrive Gianlucadimarzio.com, la giornata di oggi potrebbe essere quella decisiva per arrivare alla fumata bianca tra Fiorentina e Olympique Marsiglia sulla base del prestito con diritto di riscatto a 12 milioni. Il terzino, come anticipato ieri da Violanews.com, tornerà alla corte del ds Longoria, colui che lo portò prima nella Primavera della Juventus e poi al Sassuolo. Nelle prossime ore ci sarà un nuovo contatto per limare gli ultimi dettagli e dare il via libera all’operazione, con il giocatore che potrebbe sbarcare in Francia nei primi giorni della prossima settimana.

-> TUTTE LE OPERAZIONI DEL MERCATO INVERNALE: LA TABELLA

Ribery, le ultime dal CS: pessimismo per domani, francese verso il forfait

Tutte le ultime sul calciomercato della Fiorentina