VN – Lirola al Marsiglia, si chiude all’inizio della prossima settimana. I dettagli

E' questione davvero di giorni per la cessione di Pol Lirola. Un anno e mezzo dopo il suo arrivo alla Fiorentina, l'ex Sassuolo sta per trasferirsi all'Olympique Marsiglia, fortemente voluto dal dg Pablo Longoria che lo portò prima alla Juve e poi in neroverde. Nei piani dell'OM Lirola, che nelle gerarchie di Prandelli viene dopo Venuti e Caceres, dovrebbe diventare titolare in una squadra che lotta per la zona Champions in Ligue 1. Secondo quanto raccolto da Violanews.com, c'è già accordo sulla formula: sarà un prestito oneroso con diritto di riscatto. C'è solo da limare la cifra del riscatto, la Fiorentina chiede 13 milioni mentre il Marsiglia vorrebbe fissarlo a 11. La fumata bianca potrebbe arrivare già all'inizio della prossima settimana.