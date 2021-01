Dal Pentasport di Radio Bruno arrivano gli aggiornamenti sulle ultime novità dal centro sportivo Davide Astori. Nei viola, che si alleneranno ancora questo pomeriggio, Ribery continuerà il programma differenziato. Da capire se con l’allenamento (sgambata) di domani mattina renderà possibile una sua presenza almeno in panchina per la sfida delle 18 contro il Cagliari. La sensazione è che verrà convocato anche se le condizioni non sono molto chiare ed è difficile comunque pensare anche ad un suo impiego.

