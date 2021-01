Dopo Malcuit, occhio alle sorprese. Torreira monitorato, contatti per Arslan

Ampio spazio dedicato al mercato della Fiorentina sulle pagine sportive de La Nazione. Il quotidiano fornisce prima di tutto la sua versione sulla formula dell’affare Malcuit: prestito secco (gratuito) ed eventuale diritto di riscatto, alla fine della stagione, intorno ai 6 milioni di euro, mentre il giocatore aveva già detto sì alla società viola da una decina di giorni. Oggi firme anche per il baby portiere bulgaro Andonov. Cosa accadrà dopo i loro acquisti (ai quali si aggiunge quello di Kokorin)? La Fiorentina potrebbe mettersi alla finestra per gli ultimi sei giorni di mercato e farsi trovare pronta per eventuali occasioni.

I giocatori monitorati sono Torreira e il difensore del Colonia, Ehizibue, ma se il Parma dovesse prendere l’ex viola Cutrone, la Fiorentina sarebbe in grado di offrire un’occasione a Inglese o Gervinho. Attenzione anche ai contatti con l’Udinese: il prestito del centrocampista, Arslan (contratto in scadenza nel 2022) può rappresentare una mossa dell’ultima ora (LA SCHEDA). I viola si concentreranno anche sulle uscite: Eysseric, dopo il no al Crotone, può andare in prestito al Parma. Lo Spezia vuole Venuti, ma in partenza ci sono anche Montiel e (forse) Barreca. E Pulgar? La sua posizione è da verificare: lo vogliono Leeds, Cagliari e Sassuolo, ma la Fiorentina non è ancora convinta.