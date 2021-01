La Fiorentina non apre alla cessione di Pulgar, ma se partisse c’è il nome del sostituto

Sky Sport dà gli ultimi aggiornamenti di serata sul mercato italiano: il Cagliari è molto interessato a Pulgar, ma la Fiorentina non apre alla cessione e i sardi pensano al ritorno di Deiola. Nel caso in cui il centrocampista cileno dovesse alla fine lasciare Firenze, ecco che i viola si iscriverebbero alla corsa per Rolando Mandragora (SCHEDA), in uscita dall’Udinese, sul quale è forte nelle ultime ore il Torino.

